Сделать дизайн сайта "Служба такси" - авто "MINI"

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок300 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры.

Нужно сделать дизайн сайта на тематику "Служба такси в Москве" - компания будет работать исключительно только с автомобилями марки "MINI". То есть необходимо сделать примерно такой же диз. как на сайте http://taxiescort.ru/ только с автомобилями "MINI". А так же необходимо нарезать шаблон и адаптировать его под резиновый сайт. Бюджет минимальный.

Дизайн сайта
13 лет назад
oleg-muhin
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
leitoline
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$80
3 дня
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