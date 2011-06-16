Сделать дизайн сайта "Служба такси" - авто "MINI"

Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры.

Нужно сделать дизайн сайта на тематику "Служба такси в Москве" - компания будет работать исключительно только с автомобилями марки "MINI". То есть необходимо сделать примерно такой же диз. как на сайте http://taxiescort.ru/ только с автомобилями "MINI". А так же необходимо нарезать шаблон и адаптировать его под резиновый сайт. Бюджет минимальный.