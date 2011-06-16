Дизайн сайта для компании интернет-магазина

# 1 — $ 150

Необходим дизайн сайта для компании - teplodar.in.ua

Основные пункты макета:

1 - Логотип компании (под ним ещё можно вставить телефон).

2 - Верхнее меню. 5-7 вкладок (Главная, О бане, Фотогалерея, Информация, Услуги).

во всех вкладках будет выпадающее подменю с 4-7ю подкатегориями.

3 - Место для поиска, номера телефона, возможно для каких-то акций.

4 - 9-11 иконок-картинок с подписями кактегорий товаров (Электрокаменки, Печи для бани, Парогенераторы,

Инфракрасные кабины, Купели, Печи для отопления, Двери, Дымоходы, Всё для бани)

что-то типа такого: http://www.teplodar.in.ua/uploaded/maket_design.jpg

также выпадающее меню будет во всех категориях.

5 - Сопутствующие товары

6 - Теплодар онлайн или ещё одно окно для акций или смежных товаров. (калькулятор).

7 - Страница с товарами (описаниями товаров).

8 - Контакты, компания.

Возможны вариации с меню, но основной пункт 4 должен присутствовать в дизайне. Подпись иконки - внутри самой иконки.

Задний фон можно попытаться подобрать, но скорее всего останется белым (или лёгкий градиент).

Сайт который понравился - http://www.prostory.com.ua/ (пункт №4).

Логотип: http://www.teplodar.in.ua/img/logo_teplodar_ukraine_ru.png

Победителю ещё 50$ за доработку и возможное дальнейшее сотрудничество.

Все вопросы - через личные сообщения.