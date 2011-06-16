Дизайн сайта для компании интернет-магазина

Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта для компании - teplodar.in.ua
Основные пункты макета:
1 - Логотип компании (под ним ещё можно вставить телефон).
2 - Верхнее меню. 5-7 вкладок (Главная, О бане, Фотогалерея, Информация, Услуги).
во всех вкладках будет выпадающее подменю с 4-7ю подкатегориями.
3 - Место для поиска, номера телефона, возможно для каких-то акций.
4 - 9-11 иконок-картинок с подписями кактегорий товаров (Электрокаменки, Печи для бани, Парогенераторы,
Инфракрасные кабины, Купели, Печи для отопления, Двери, Дымоходы, Всё для бани)
что-то типа такого: http://www.teplodar.in.ua/uploaded/maket_design.jpg
также выпадающее меню будет во всех категориях.
5 - Сопутствующие товары
6 - Теплодар онлайн или ещё одно окно для акций или смежных товаров. (калькулятор).
7 - Страница с товарами (описаниями товаров).
8 - Контакты, компания.
Возможны вариации с меню, но основной пункт 4 должен присутствовать в дизайне. Подпись иконки - внутри самой иконки.
Задний фон можно попытаться подобрать, но скорее всего останется белым (или лёгкий градиент).
Сайт который понравился - http://www.prostory.com.ua/ (пункт №4).
Логотип: http://www.teplodar.in.ua/img/logo_teplodar_ukraine_ru.png
Победителю ещё 50$ за доработку и возможное дальнейшее сотрудничество.
Все вопросы - через личные сообщения.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/ ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужен сайт для салона элитной мебели. Мебель в старинном французском стиле. Примеры мебели: http://www.misendemeure.com/ http://www.moissonnier.com/ http://www.massant.com/ Основной приз конечно помимо указанной суммы, дальнейшая работа над созданием сайта. Бюджет сайта от 30000 рублей (на особо понравившиеся проекты возможно обоснованное увеличение бюджета) Сайт на бесплатной ...Завершен12 лет назад
- $50
Нарисовать шапку для фирмы торгующей строительными материалами, размер шапки 960 на 182. Пишите пожалуйста сроки и цену.Завершен12 лет назад
Необходимо сделать раскрывающееся меню на ява-скрипт (или цсс) для каталога товаров для интернет-магазина. Т.е. изначально видны только категории товаров при нажатии на категорию, появляется список подкатегорий, при повторном нажатии на категорию список скрывается и т.д. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
1). Требуется нарисовать шапку для сайта oratormaster.ru. Шапка должна подходить под общий дизайн сайта. Что не устраивает в той, которая есть сейчас: - логотип виден плохо (мало контраста, сливается). Нужно нарисовать шапку светлее, чтобы логотип был виден ...Завершен12 лет назад
- $55
Необходимо придумать дизайн интернет магазина, который продает одежду. В настоящий момент есть группа в контакте http://vkontakte.ru/runwayroom, через которую происходят все продажи Юзабилити и дизайн можете придумать сами. Предпочтений особых пока нет. Оцениваться будет по главной странице, ...Завершен12 лет назад
Нужно разработать дизайн для регионального сайта. Логотип - имеется. Для начала сделать главную страницу. Потом, при удовлетворительном результате, внутренние. От вас примеры работ. Цены и сроки на разработку главной страницы. Оплата после выполнения задания или частями за каждый ...Завершен12 лет назад
Создать макет сайта тематика: заборы, ограды, ажурная ковкаДизайн сайтов37 заявокЗакрыт12 лет назад
Тз. в приложении. Жду Ваших предложенийЗакрыт12 лет назад