Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать макет сайта тематика: заборы, ограды, ажурная ковка
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