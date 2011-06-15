Создать макет сайта тематика: заборы, ограды

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать макет сайта тематика: заборы, ограды, ажурная ковка

13 лет назад
sfisher
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн шаблона сайта для туристической компании

    Доброго времени суток! Есть сайт: www.eductravel.com.ua Для уже созданной структуры сайта необходимо просто сделать красивый дизайн. В идеале нужно сделать джумловским шаблоном. Джумла 1,5. Предлагайте, пожалуйста Ваши сроки и цены.

    Дизайн сайтов4 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно срочно доделать дизайн страницы сайта

    $300

    Необходимо в короткие сроки отрисовать дизайн страницы сайта начиная от шапки до низа (травы) - сейчас там белый фон, в менсто него необходимо отрисовать газон, сочетающийся с шапкой - http://www.koltyshevo.ru/ ВНИМАНИЕ: У нас есть четкий ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы.

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн главной страницы. Тематика - интернет магазин игружек Android Самое главное минимализм. Использование только цветов платформы Android (2-3 цвета, основной зеленый). Исполнителю предоставлю список сайтов похожей тематики.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн инет-магазина детской мебели для Webasyst

    Необходимо разработать дизайн интернет-магазина детской мебели и натянуть его на движок Webasyst. Инет-магазин должен быть в красочных тонах. Формат расположения блоков классический: Сверху - шапка сайта, под ней горизонтальное меню для разделов: о компании, прайс лист, оплата ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать шапку для сайта. В минималистическом стиле - логотип, форма поиска, карта России, подложка. Примерно то что нужно - во вложенном файле. Шапка (набросок) нужна сегодня. Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио. Спасибо. ++++ Нужен еще 1 исполнитель

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по готовому макету

    $50

    Нужно сделать дизайн сайта для фирмы по продаже отделочных профилей по готовому макету. Вот тут макет - http://a-profiles.com.ua/main.jpg. Вот здесь логотип - http://a-profiles.com.ua/logo2.jpg. Размеры в макете условные. На главной странице показать каталог товаров. Список разделов с подразделами для каталога ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для форума на основе phpBB3

    Предполагается создание форума на основе phpBB3 сам сайт установлен, необходим дизайн Форум будет посвящен онлайн играм, дизайн должен же быть "посвящен" или быть в духе игры, указанной на сайте. Можно сделать на основе имеющегося скина, можете предложить ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад