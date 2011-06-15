Нарисовать шапку для сайта

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок239 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо нарисовать шапку для сайта.

В минималистическом стиле - логотип, форма поиска, карта России, подложка.

Примерно то что нужно - во вложенном файле.

Шапка (набросок) нужна сегодня.

Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио.

Спасибо.

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Нужен еще 1 исполнитель

13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
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13 лет назад
$30
1 день
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SS-design
35 летРоссия
15 лет в сервисе
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8 лет назад
13 лет назад
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