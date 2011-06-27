Сделать дизайн для PopUp v3.1

Мне очень понравилось работать с этим заказчиком , была ситуация что я не успевал по времени сделать свою работу по серьёзным семейным опстоятельствам но заказчик меня понял , успокоил , и дал больше времени для работы , побольше бы таких заказчиков и работать было бы на одном дыхании :) Всем советую!!!! :)