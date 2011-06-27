Сделать дизайн для PopUp v3.1

$100
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки196 просмотров
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Необходимо сделать дизайн и верстку для сайта на СМС PopUp v3.1

Примеры сайтов:

1. http://r1media.ru/

2.http://24-advert.com/

3. http://protrafv2.com/

13 лет назад
gerk
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
MityaSazonov
Дмитрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$95
5 дней
Нарисовал отличный дизайн сверстал и настроил на сайт. Спасибо за качественную работу!!!
Мне очень понравилось работать с этим заказчиком , была ситуация что я не успевал по времени сделать свою работу по серьёзным семейным опстоятельствам но заказчик меня понял , успокоил , и дал больше времени для работы , побольше бы таких заказчиков и работать было бы на одном дыхании :) Всем советую!!!! :)
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