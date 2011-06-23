# 1 — $ 111 # 2 — $ 20 # 3 — $ 20 # 4 — $ 20 # 5 — $ 20

Приветствуем!

Итак, разрабатывается дизайн портала тематических обзоров (новости, аналитические статьи, комментарии, обзоры и т.д.). В дальнейшем портал будет иметь несколько тематических направлений и располагаться на нескольких поддоменах - т.е. по сути будет несколько разных тематических сайтов, объединенных одним брендом (основным доменом), похожим логотипом и дизайном.

В данном конкурсе требуется дизайн только одного направления (Mobile) - обзоры мобильных телефонов, только главная страница, остальные ДОРАБОТКИ и разработка аналогичного дизайна для других направлений будут продолжены с победителем конкурса ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ по дальнейшей договоренности. Т.Е. сейчас требуется определить общую концепцию на данном примере и определиться с исполнителем. Цветовая гамма предполагается из использованных в логотипе цветов (логотип в приложении, при надобности предоставлю исходник логотипа) - логотипы других направлений как раз будут иметь в основе уже другие цвета - но это будет другая работа. Примерная структура главной страницы портала: две боковые колонки, в центре два ряда (думаю наподобие vesti.ru), в приложении примерный набросок "от руки" - НО это только набросок, предполагаются любые изменения структуры на ваше усмотрение в целях повышения удобства и улучшения юзабилити.

Все вопросы и предложения можно обсудить в личных сообщениях.

Все заявки принимаются к участию.