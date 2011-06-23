Дизайн портала

$191
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок2448 просмотров
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#1$111
#2$20
#3$20
#4$20
#5$20

Приветствуем!

Итак, разрабатывается дизайн портала тематических обзоров (новости, аналитические статьи, комментарии, обзоры и т.д.). В дальнейшем портал будет иметь несколько тематических направлений и располагаться на нескольких поддоменах - т.е. по сути будет несколько разных тематических сайтов, объединенных одним брендом (основным доменом), похожим логотипом и дизайном.

В данном конкурсе требуется дизайн только одного направления (Mobile) - обзоры мобильных телефонов, только главная страница, остальные ДОРАБОТКИ и разработка аналогичного дизайна для других направлений будут продолжены с победителем конкурса ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ по дальнейшей договоренности. Т.Е. сейчас требуется определить общую концепцию на данном примере и определиться с исполнителем. Цветовая гамма предполагается из использованных в логотипе цветов (логотип в приложении, при надобности предоставлю исходник логотипа) - логотипы других направлений как раз будут иметь в основе уже другие цвета - но это будет другая работа. Примерная структура главной страницы портала: две боковые колонки, в центре два ряда (думаю наподобие vesti.ru), в приложении примерный набросок "от руки" - НО это только набросок, предполагаются любые изменения структуры на ваше усмотрение в целях повышения удобства и улучшения юзабилити.

Все вопросы и предложения можно обсудить в личных сообщениях.

Все заявки принимаются к участию.

12 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победители конкурса
chujak
Сергей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
#5
При участии в моем конкурсе был показан отличный вариант, который был отмечен призовым местом.
Спасибо за конкурс. Рекомендую!
milk-nuts
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
#3
Алексей принял участие в моем конкурсе и предоставил отличный вариант дизайна.
Спасибо за проведенный конкурс и за неожиданно оплаченные 5 призовых мест. Удачи с проектом!
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#4
Елена приняла участие в моем конкурсе и предоставила отличный вариант дизайна.
Спасибо за дополнительные призовые места. Интересный конкурс.
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
Анатолий принял участие в моем конкурсе и предоставил наиболее интересный вариант дизайна.
Отличный проект! Весьма интересная задача и вполне предсказуемое решение. Рекомендую.
gr-n13
Руслан 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
chujak
Сергей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
#5
milk-nuts
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
#3
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#4
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
gr-n13
Руслан 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
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