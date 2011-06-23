Необходимо разработать дизайн интерфейса системы и подогнать основной сайт под еденый стиль. О системе: Онлайн HR платформа для оценки и отбора кандидатов. Основная направленность сервиса ориентирована на структурирование процесса найма и оптимизацию рутинных процессов. Платформа не заменяет ...
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Итак, разрабатывается дизайн портала тематических обзоров (новости, аналитические статьи, комментарии, обзоры и т.д.). В дальнейшем портал будет иметь несколько тематических направлений и располагаться на нескольких поддоменах - т.е. по сути будет несколько разных тематических сайтов, объединенных одним брендом (основным доменом), похожим логотипом и дизайном.
В данном конкурсе требуется дизайн только одного направления (Mobile) - обзоры мобильных телефонов, только главная страница, остальные ДОРАБОТКИ и разработка аналогичного дизайна для других направлений будут продолжены с победителем конкурса ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ по дальнейшей договоренности. Т.Е. сейчас требуется определить общую концепцию на данном примере и определиться с исполнителем. Цветовая гамма предполагается из использованных в логотипе цветов (логотип в приложении, при надобности предоставлю исходник логотипа) - логотипы других направлений как раз будут иметь в основе уже другие цвета - но это будет другая работа. Примерная структура главной страницы портала: две боковые колонки, в центре два ряда (думаю наподобие vesti.ru), в приложении примерный набросок "от руки" - НО это только набросок, предполагаются любые изменения структуры на ваше усмотрение в целях повышения удобства и улучшения юзабилити.
Все вопросы и предложения можно обсудить в личных сообщениях.
Все заявки принимаются к участию.
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