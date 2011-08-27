HR Box - Дизайн системы и сайта

Приветствую всех. Нужен человек для создания шаблонов для DLE. Шаблоны будут на различные тематики, обязателен опыт работы. Оставляйте ваши предложения в виде портфолио и стоимости 1 готового шаблона (дизайн, верстка, составление шаблона). С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн интерфейса системы и подогнать основной сайт под еденый стиль.
О системе:
Онлайн HR платформа для оценки и отбора кандидатов. Основная направленность сервиса ориентирована на структурирование процесса найма и оптимизацию рутинных процессов. Платформа не заменяет самого рекрутера а выступаем вспомогательным интерфейсом с помощью которого происходит оценка кандидатов.
Ниже приведены видеоматериалы с записью прототипа системы
part 1 - http://screencast.com/t/3kvFZvVnbl
part 2 - http://screencast.com/t/u72OXVsG
part 3 - http://screencast.com/t/AO3TfVssP
Проект будет разбит на две части:
1. Дизайн страницы "Вакансии и Кандидаты"
2. Дизайн остальной функциональности
После выполнения данного проекта необходимо осуществлять поддержку и дальнейшее развитие.
Будем рады сотрудничеству, задача не тривиальная и есть над чем поламать голову :)
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