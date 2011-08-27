HR Box - Дизайн системы и сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка519 просмотров
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Необходимо разработать дизайн интерфейса системы и подогнать основной сайт под еденый стиль.

О системе:

Онлайн HR платформа для оценки и отбора кандидатов. Основная направленность сервиса ориентирована на структурирование процесса найма и оптимизацию рутинных процессов. Платформа не заменяет самого рекрутера а выступаем вспомогательным интерфейсом с помощью которого происходит оценка кандидатов.

Ниже приведены видеоматериалы с записью прототипа системы

part 1 - http://screencast.com/t/3kvFZvVnbl

part 2 - http://screencast.com/t/u72OXVsG

part 3 - http://screencast.com/t/AO3TfVssP

Проект будет разбит на две части:

1. Дизайн страницы "Вакансии и Кандидаты"

2. Дизайн остальной функциональности

После выполнения данного проекта необходимо осуществлять поддержку и дальнейшее развитие.

Будем рады сотрудничеству, задача не тривиальная и есть над чем поламать голову :)

12 лет назад
hrbox
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
tenthminute
Дэниэл 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1000
20 дней
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