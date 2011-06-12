# 1 — $ 50

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, которая занимается продажей мед.оборудования.

Так сказать ТЗ:

сайт должен быть 3-х колоночный

Цвет сайта (ФОН): грязно-белый или цвет льна.

Также на сайте могут быть использованы следующие цвета: желтый, коричневый, зеленая пастель (фисташковый)

Нельзя: разные там мед.красные и синие кресты и т.п.

в шапке сайта необходимо использовать слайдер, т.е. готовим 4 картинки для слайдера. Меню горизонтальное

на главной странице отобразить следующие блоки

1.блок Партнеры (лого партнеров)

2. Блок Скачать каталог (ссылки на каталоги)

3. Поиск по сайту

4. Иконка Версия для печати

5. Основной блок

6. Баннер

7. Карта сайта

8. Каталог товара - в каталоге отобразить картинку товара и названия. цены нету, этот сайт ориентирован для оптовых покупателей, это не интернет магазин. также в этом блоке должна быть ссылка для просмотра всего каталога.

Меню:

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