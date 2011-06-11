Шапка + стиль меню для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайнер для прорисовки шапки к сайту и стиля меню.

Бюджет ограничен.

Сделать надо срочно.

предложения можно в личку.

Ссылку дам кандидатам.

13 лет назад
4pin
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов