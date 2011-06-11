Шапка + стиль меню для сайта

Требуется дизайнер для отрисовки проектов для Пиццерии и Салона красоты, оплата по факту после утверждения дизайн макетов, бюджет обсуждается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер для прорисовки шапки к сайту и стиля меню.
Бюджет ограничен.
Сделать надо срочно.
предложения можно в личку.
Ссылку дам кандидатам.
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