Приветствую.

Требуется создать дизайн сайта посуточной аренды.

Работа в 2 этапа

1) Набросок дизайна - Показ - Одобрение (так как может не понравится выбранное вами направление)

2) Доработка наброска до финальной версии

- Создание дизайна в светлых тонах

- Возможно размещение Flash баннера по центру - по центру справа с активной рекламой

- Хорошо чтобы у вас был свой верстальщик

- Дизайн предполагается использовать на CMS joomla

Примеры дизайнов будут позже. Вы можете предложить свои примеры готовых сайтов