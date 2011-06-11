Дизайн сайта посуточной аренды

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок132 просмотра
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Приветствую.

Требуется создать дизайн сайта посуточной аренды.

Работа в 2 этапа

1) Набросок дизайна - Показ - Одобрение (так как может не понравится выбранное вами направление)

2) Доработка наброска до финальной версии

- Создание дизайна в светлых тонах

- Возможно размещение Flash баннера по центру - по центру справа с активной рекламой

- Хорошо чтобы у вас был свой верстальщик

- Дизайн предполагается использовать на CMS joomla

Примеры дизайнов будут позже. Вы можете предложить свои примеры готовых сайтов

Дизайн сайта
13 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад
$130
4 дня
Все отлично. Рекомендую!