Дизайн сайта - приватно для socialist

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки151 просмотр
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Дизайн сайта
13 лет назад
cmedia12
Николай 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
13 лет назад
$500
14 дней
Второй проект "под ключ" с Артемом. Проект сложный по своей специфике (базы данных), нужно было продумать много всего. И снова только положительные впечатления не только как от дизайнера, но и как специалиста по юзабилити. Было предложено много интересных идей, до которых сам бы и не додумался ) Все получилось стильно и красиво. 100% рекомендую как профи в своем деле! Приступаем к следующему проекту снова вместе...
Нравится работать с Николаем, нравится! Чем собственно дальше и займусь =)
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