Дизайн сайта - приватно для socialist

Второй проект "под ключ" с Артемом. Проект сложный по своей специфике (базы данных), нужно было продумать много всего. И снова только положительные впечатления не только как от дизайнера, но и как специалиста по юзабилити. Было предложено много интересных идей, до которых сам бы и не додумался ) Все получилось стильно и красиво. 100% рекомендую как профи в своем деле! Приступаем к следующему проекту снова вместе...