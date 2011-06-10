Редизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок295 просмотров
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Сайт artpolygraf.ru требуется грамотный редизайн

ориентир - http://www.sony.ru/section/glavnaya

основное - юзабилити и привлечение внимания клиентов , сильная нагрузка для сео

движек - Joomla 1.6+Virtumart +необходимые плагины

вот ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1LkF8AvbThMEbqwOjKYOHTLg82PUD1Q2auSI4aN41Yxo/edit?hl=ru&authkey=CJy8u7sE

PS

без цен и дат прошу не беспокоить.

желающих получить предоплату так же прошу не оставлять предложений

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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