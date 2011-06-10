Визуальный каталог

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок202 просмотра
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Требуется создать отдельную страницу объединив все категории каталога :

http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html

Идея:

Рисуется (создается фотография) загородного участка с газоном, дачей, баней , огородом.... На данной фотографии нужно разместить все товары (группы каталога).

Суть идеи: посетитель зайдя на данную страницу при наведении мыши (сделав переход, click) на газон должен попасть на раздел каталога посвященному устройству газона или ландшафтному дизайну

- нажав на лопату на огороде - должен попасть в раздел садовый инструмент и т.д.

Условия:

- должно расположиться максимальное количество товаров (услуг) на данной странице, вплоть до скворечников для птиц

- приветствуются ваши собственные идеи (новые категории каталога)

- CMS Joomla 1.5

12 лет назад
saitby
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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