Визуальный каталог

Требуется создать отдельную страницу объединив все категории каталога :

http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html

Идея:

Рисуется (создается фотография) загородного участка с газоном, дачей, баней , огородом.... На данной фотографии нужно разместить все товары (группы каталога).

Суть идеи: посетитель зайдя на данную страницу при наведении мыши (сделав переход, click) на газон должен попасть на раздел каталога посвященному устройству газона или ландшафтному дизайну

- нажав на лопату на огороде - должен попасть в раздел садовый инструмент и т.д.

Условия:

- должно расположиться максимальное количество товаров (услуг) на данной странице, вплоть до скворечников для птиц

- приветствуются ваши собственные идеи (новые категории каталога)

- CMS Joomla 1.5