Нарисовать дизайн сайта и сверстать его

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок308 просмотров
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Мне нужен специфичный дизайн сайта, который эмитирует любительский дизайн, но при этом сделан очень стильно и на профессиональном уровне.

Страницу надо будет сверстать дивами, чтоб соответствовала стандартам.

Указывайте сразу цену и срок в заявке.

Дизайн сайта
13 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kostix-dev
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$70
5 дней
Сделал все, что я хотел
Очень хороший заказчик
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