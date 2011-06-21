Нарисовать дизайн сайта и сверстать его

Мне нужен специфичный дизайн сайта, который эмитирует любительский дизайн, но при этом сделан очень стильно и на профессиональном уровне.

Страницу надо будет сверстать дивами, чтоб соответствовала стандартам.

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