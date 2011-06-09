Создать дизайн домашней страницы программы

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок312 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В дизайне

1. Логотип

2. Коробка из под диска, на коробке логотип.

3. блок описание

5. блок скриншотами программы

6. блок новости

строгий дизайн пишите цену, подробное тз позже

Примеры сайтов : agnitum_com, dzoic.com

13 лет назад
ShaidullinEduard
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт-визитку

    Нужно создать сайт-визитку+ каталог( сфотографировать пуговицы) По срокам не более 2х месяцев. ТЗ прилагается.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подкорректировать дизайн на сайте

    $50

    Есть готовый дизайн, нужно его немного подкорректировать. Движок Shop-Script Premium. ТЗ: - добавить менюшки (главная, контакты и прочее) - перерисовать иконку корзины - сделать натяжку на CMS Скрипт шаблона прикреплен.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать качественно макет

    Доброго дня, нужно срочно перерисовать качественно макет, не вырезать а перерисовать точь в точь, макет не сложный, оплата по факту. Цена 200руб. Макет вышлю желающим на почту. Пишите аську, почту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта, тематика бассейны, бани, сауны и т.д

    $120

    Здравствуйте уважаемые. Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/ Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов. Чем занимается компания, почитайте на сайте. Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие. До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется срочно верстка на Drupal

    $60

    Так как мой верстальщик временно занят, а сроки горят ищу грамотного верстальщика на CMS Drupal 6.22 По ТЗ. www.d-o-m-i-k.ru/ Это пример уровня работы. Макет есть, вышлю скрин исполнителю. Требуется сверстать с PSD файла и натянуть на движок. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Есть идея, есть макет - выполнить профессионально

    $20

    Есть макет что сделал сам, но не на должном уровне. необходимо перерабоать в новый псд приукрасить. оплачу 20 вмз. к сожаленью больше не могу(не заработал еще) предложения в аську 626371193 .... предоплату НЕ делаю... предоплатил ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина - тема Новый год

    $250

    Требуется подготовить 4-5 страниц шаблонов для интернет магазина новогодних товаров - искусственные елки, электрогирлянды, украшения и т.д. Шаблоны включают в себя : главная, страницы разделов, страница товаров, страницы оформления товара. Приветствуется хорошая графика, вставки из ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры для сайта

    Необходимо подобрать под готовый дизайн сайта несколько картинок для основных страниц (банеров). Требуется донести дух комфортности и удобства в сотрудничестве с компанией. Общее количество картинок в пределах 10. Пишите с радостью поговорим и обсудим ваши идеи. сайт: http://prof3.maccen.com

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад