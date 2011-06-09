Создать дизайн домашней страницы программы

Нужно создать сайт-визитку+ каталог( сфотографировать пуговицы) По срокам не более 2х месяцев. ТЗ прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В дизайне
1. Логотип
2. Коробка из под диска, на коробке логотип.
3. блок описание
5. блок скриншотами программы
6. блок новости
строгий дизайн пишите цену, подробное тз позже
Примеры сайтов : agnitum_com, dzoic.com
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