Дизайн интернет-магазина - тема Новый год

Мы организовываем мероприятия для любого заказчика - маленького/большого, частного/корпоративного, для детей/для взрослых, для развлечения/для извлечения материальной выгоды. Мы творчески подходим к созданию проекта и его реализации. Хочется, чтобы а) наш ЛОГОТИП, основа которому придумана, был тонким, ...