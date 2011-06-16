pricer

Сергей Ценов pricer

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется нарисовать не сложную графику
Отличный заказчик. Четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую!
Молодец, все сделал за считанные минуты. Быстро и красиво)
Ответный отзыв
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Требуется доработка (шаблон готов)
Продуктивно поработали. Только хорошие воспоминания
Рекомендую Евгения как отличного профессионала знающего все тонкости дизайнерского искусства, особенно в области разработки интерфейсов (UI дизайн). До этого для работы над нашим проектом привлекали много разного рода дизайнеров, студию дизайна, именитого дизайнера - от общения с ними оставался за частую неприятный осадок, слишком много посредственности, не профессионализма, не внимательности как в целом к проекту так и к деталям... и только Евгению удалось вникнуть в суть проекта, "вжиться в него" и как результат предложить очень достойный вариант.
Ответный отзыв
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта (требуется красивая графика)
С Сергеем приятно работать. Спасибо за интересные проекты. Рекомендую!
Мне понравилось работать с Ольгой, к требованиям заказчика прислушивается, работу доводит до логического завершения, оперативно исправляет и доводит до совершенства необходимые элементы.
Ответный отзыв
satodavan
54 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Требуется профессиональная HTML-верстка сайта
Очень рад сотрудничеству. Всем рекомендую.
Грамотный специалист, все сделано в срок и профессионально. К сожалению специалистов такого уровня не много в данной сфере... многие из тех кто предлагает свои услуги по- верстке, это вчерашние студенты или школьники решившие применить свои скудные познания на практике, поэтому не редко такого рода "услуга" заканчивается потерей денег и времени. Обратная им противоположность - Александр! Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
Ron_Sky
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Обработка / доработка готовых роликов из Youtube
Очень приятный опыт сотрудничества. Предельно понятное задание, моментальная оплата. Рекомендую!
Молодец, вся работа сделана за 2 часа! Очень рекомендую всем!!!
Ответный отзыв