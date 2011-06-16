Рекомендую Евгения как отличного профессионала знающего все тонкости дизайнерского искусства, особенно в области разработки интерфейсов (UI дизайн). До этого для работы над нашим проектом привлекали много разного рода дизайнеров, студию дизайна, именитого дизайнера - от общения с ними оставался за частую неприятный осадок, слишком много посредственности, не профессионализма, не внимательности как в целом к проекту так и к деталям... и только Евгению удалось вникнуть в суть проекта, "вжиться в него" и как результат предложить очень достойный вариант.