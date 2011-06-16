Требуется помощь в настройке Google фид товаров из Simpla CMS, ( описание https://support.google.com/merchants/answer/188494 ) , XML файл стандартный для Яндекса в Simpla CMS имеется. Потребуются видимо небольшие доработки под Google.
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