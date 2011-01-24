Требуется доработка (шаблон готов)

Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/ 1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать несколько внутренних страниц сайта (сайт деловой направленности). Общий шаблон есть (шапка, образец внутренней страницы), на основании этого шаблона делаются внутренние страницы со схожим дизайном (в формате psd).
От вас: ответственность, внимательность (по-пиксельно должно сходиться с основным шаблоном - ширина, углы, кнопки и т.д.), оперативность, хорошее владение графическими программами.
Указывайте примерную стоимость за 1 страницу.
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