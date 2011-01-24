Требуется доработка (шаблон готов)

Требуется доработать несколько внутренних страниц сайта (сайт деловой направленности). Общий шаблон есть (шапка, образец внутренней страницы), на основании этого шаблона делаются внутренние страницы со схожим дизайном (в формате psd).

От вас: ответственность, внимательность (по-пиксельно должно сходиться с основным шаблоном - ширина, углы, кнопки и т.д.), оперативность, хорошее владение графическими программами.

Указывайте примерную стоимость за 1 страницу.