Нарисовать шапку

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки475 просмотров
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Доброго.

Требуется нарисовать 1 шапку за указанную сумму, далее продолжим сотрудничество на постоянной основе.

Указывайте сроки и цену.

Шапка такого плана как тут http://www.rostralservice.ru/

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад