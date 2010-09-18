Приватный проект для Егоров Александр (Killme777)

Здравствуйте. Нужно нарисовать красивый дизайн для промо сайта. Тематика: бриллианты.. . за цену договоримся. webmoney
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Дизайн, верстка, натяжка на движок.
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