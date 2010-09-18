Атлант-авто

Здравствуйте Необходимо нарисовать дизайн сайта Основные разделы Главная страница Форум Каталог аудио -видео материалов Каатлог книг Текстовые страницы Дизайн легкий приятный Лого нет Бюджет 4000 рублей оплата только по факту В личку писаль пожалуйста не надо, читать врятли буду
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать простой сайт с дизайном, подобным изображению на картинке в прицепе. Там - просто общая идея.
- Похожие заказы
- $130Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Перед нами стоит задача: создание дизайна сайта для web студии. Дизайн нужен очень "легкий", все должно быть просто, ничего лишнего, "стиль Европы". Нужно использование оригинальной подачи информации (напр. с юмором, нестандартной идеей). Сайт, который ...Закрыт13 лет назад
- $100
Выставляем предложения по изготовлению дизайна сателита- сайта под контекст о гидроаккамуляторах. В стоимость работы входят два баннера, сайт будет на джумле, верстка резина. Нужно быстро, сроки пишем обязательно. Работа на заказчика, готов давать ещё работу подобного типа. ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайнер для разработки дизайна сайта ресторанной тематики. Свои портфолио высылать по адресу [email protected].Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $45
Проект - overpro.ru - играй на реальные деньги в Counter Strike 1.6 http:///overpro.ru/mix (логин пароль tester tester) СРОЧНО Требуется дизайн рекламной промо страницы, куда будут попадать только новые посетители проекта. Минимальная оплата указана в проекте. За хорошие работы ...Завершен13 лет назад
Нужно доработать дизайн и сверстать под него. Делается под движок Data Life Engine. Срок до 3-х дней. Оплата по факту выполненной работы. Информация в прикрепленном файле.Завершен13 лет назад
Нужно создать новый дизайн для сайта http://webstudio-ek.ru/Завершен13 лет назад
- $1000
Ищу дизайнера- который бы смог сделать редизайн уже готового сайта компьютерной компании. Нужен человек только из Санкт-Петербурга. Предпочтение отдаю дизайнеру, который смог бы оперативно решать поставленные задачи- например поменять шапку сайта-или поменять оперативно фон,что-то дорисовать, ну ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен новый реддизайн сайта с новым лого и последующая его оптимизация. Специалист только из Украины желательно из киева Обсуждение возможно по скайпу телефону и личной встрече .Просьба в предложениях расписывать все работы сроки и возможный бюджет. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходимо подготовить эскизы основных страниц портала СТЕНОГРАФ.ру. stenograf.ru- платформа социальной сети, позволяющая за счёт единой точки входа получить возможность участия в разноплановых проектах и сервисах. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбирать сервисы и получать инофрмацию, которая интересна ...Закрыт13 лет назад