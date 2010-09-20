Сверстать и доработать шаблон под движок DLE

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки164 просмотра
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Нужно доработать дизайн и сверстать под него. Делается под движок Data Life Engine. Срок до 3-х дней. Оплата по факту выполненной работы. Информация в прикрепленном файле.

13 лет назад
malyhina
Мария 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
azat-ufa
Азат 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$25
3 дня
Спасибо, все сделал на высоком уровне, видно что человек разбирается, все объясняет доступно и понятно! Рекомендую как отличного исполнителя!
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