Требуется дизайн для доски объявлений.

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок149 просмотров
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Добрый, нужен дизайн для тематической доски объявлений. Бюджет 1000 руб, не чего сверх естественного не требуется. По середине статья, по бокам блоки, на верху шапка. Icq 588-556-583

13 лет назад
kuzenstudio
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Заказал у Александра диз сайта, на детскую тематику. Все сделано качественно и в срок. Всем рекомендую. P.S Скоро еще обращусь.
Очень доволен работой с Константином. Четкое, продуманное задание, может объяснить, что нравится в работе, что нет и почему. А это очень важно для исполнителя. Оплата в полном объеме и в оговоренный срок. Всем рекомендую! Буду рад поработать с Константином снова, если смогу быть полезным.
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