Требуется дизайн для доски объявлений.

Нужно сделать дизайн для сайта http://vertusite.ru/ учитывая структуру движка и цвет фона картинок. Можно сделать часть шапки флешкой, как например тут http://watchsite.ru/ За основу можно взять этот дизайн и переделать http://vertusite.ru/diz.psd http://vertusite.ru/html/index.html Интересные примеры http://vip-phones.ru/ http://www.lux-replica-phones.com/ Возможная дополнительная работа: Верстка. Прикрутка дизайна к ...
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Добрый, нужен дизайн для тематической доски объявлений. Бюджет 1000 руб, не чего сверх естественного не требуется. По середине статья, по бокам блоки, на верху шапка. Icq 588-556-583
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