Требуется дизайн для доски объявлений.

Очень доволен работой с Константином. Четкое, продуманное задание, может объяснить, что нравится в работе, что нет и почему. А это очень важно для исполнителя. Оплата в полном объеме и в оговоренный срок. Всем рекомендую! Буду рад поработать с Константином снова, если смогу быть полезным.