ЕСТЬ ДИЗАЙН главной страницы сайта в Psd. Надо опираясь на этот дизайн, сделать дизайн страниц для 4-х разделов (примеры как там что должно быть тоже есть). На выходе я хочу получить 4 psd файла, по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ САЙТА
ОПЛАТА ЗА ДИЗАЙН МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА- ГЛАВНОЕ, ДОСТИГНУТЬ НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА
за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/
анимация и программирование в состав проекта не входит
фон белый
гамма элементов -от желтого до темно-красного
слева образ методистки (прикрепленный файл). Поскольку фигура вытянутая по высоте, то будет размещаться параллельное шапке, меню горизонтальному и нижеидущему анимированному блоку)
в шапке так же- название Методистка.ru. Под ним-слоган (пока не определен). Правее идут контактные данные с пиктограммами
(телефон, ася, скайп, мыло)
В самом правом углу- вход для клиентов
ниже: горизонтальное меню (главная, о компании, услуги, гарантии, цены, скидки, готовые работы, Вопросы-ответы, контакты)
ниже- рекламный блок анимированный, а правее него - оформить заказ, магазин готовых работ.
ниже в основном текстовом поле:
Дипломные работы Курсовые работы
Рефераты Контрольные
под ними блок в рамочке "прочие услуги"
ниже: Новости -3 шт в одни столбец
в самом низу сайта- Принимаем к оплате
пиктограммы способов
ниже-дублируещее горизонтальное меню
копирайт, карта сайта
правый столбец сайта-
"контактная информация"
адрес, мыло, телефон
"отзывы"
вывод 2х последних отзывов
прямоугольный рекламный блок
гарантии
авторам
партнерам
с победителем будет продолжена работа по отрисовке внутренних страниц (за доп.оплату разумеется)
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