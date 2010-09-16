Дизайн сайта

$80
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок1742 просмотра
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#1$80

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ САЙТА

ОПЛАТА ЗА ДИЗАЙН МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА- ГЛАВНОЕ, ДОСТИГНУТЬ НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА

за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/

анимация и программирование в состав проекта не входит

фон белый

гамма элементов -от желтого до темно-красного

слева образ методистки (прикрепленный файл). Поскольку фигура вытянутая по высоте, то будет размещаться параллельное шапке, меню горизонтальному и нижеидущему анимированному блоку)

в шапке так же- название Методистка.ru. Под ним-слоган (пока не определен). Правее идут контактные данные с пиктограммами

(телефон, ася, скайп, мыло)

В самом правом углу- вход для клиентов

ниже: горизонтальное меню (главная, о компании, услуги, гарантии, цены, скидки, готовые работы, Вопросы-ответы, контакты)

ниже- рекламный блок анимированный, а правее него - оформить заказ, магазин готовых работ.

ниже в основном текстовом поле:

Дипломные работы Курсовые работы

Рефераты Контрольные

под ними блок в рамочке "прочие услуги"

ниже: Новости -3 шт в одни столбец

в самом низу сайта- Принимаем к оплате

пиктограммы способов

ниже-дублируещее горизонтальное меню

копирайт, карта сайта

правый столбец сайта-

"контактная информация"

адрес, мыло, телефон

"отзывы"

вывод 2х последних отзывов

прямоугольный рекламный блок

гарантии

авторам

партнерам

с победителем будет продолжена работа по отрисовке внутренних страниц (за доп.оплату разумеется)

Дизайн сайта
13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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