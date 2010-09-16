Дизайн 4-х внутренних страниц

ЕСТЬ ДИЗАЙН главной страницы сайта в Psd. Надо опираясь на этот дизайн, сделать дизайн страниц для 4-х разделов (примеры как там что должно быть тоже есть). На выходе я хочу получить 4 psd файла, по одному для каждого раздела.

Сроки, цена?

Спасибо!