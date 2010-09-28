Приватный проект для Даниловой Анны(annika)

Хороший дизайнер, пунктуальный, ответственный и приятный в общении Человек. Работа выполнена оперативно, но качественно. При этом все пожелания (доработки и "придирки") были учтены и гармонично объединены в окончательный вариант дизайна. ps. Самой большой проблемой в работе над проектом был выбор из предложенных вариантов - все "как на подбор" :)