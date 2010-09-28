Приватный проект для Даниловой Анны(annika)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка126 просмотров
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Дизайн сайта

13 лет назад
ivan-lev
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
annika
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
3 дня
Хороший дизайнер, пунктуальный, ответственный и приятный в общении Человек. Работа выполнена оперативно, но качественно. При этом все пожелания (доработки и "придирки") были учтены и гармонично объединены в окончательный вариант дизайна. ps. Самой большой проблемой в работе над проектом был выбор из предложенных вариантов - все "как на подбор" :)
Серьезный, адекватный заказчик. Сотрудничеством более чем довольна! С оплатой никаких проблем нет. Всем рекомендую!
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