Дизайн сети хлебных пекарен и шашлычных ресторанов

Требуется дизайн только одной главной страницы.

Сайт содержит два меню двух различных сетей: «Хлебный двор» и «Шашлычный двор». Пример действующего сайта Шашлычного двора: http://www.shashlichniydvor.ru/ — пример того, как делать не надо, но в какой атмосфере все можно донести (не обязательно и не строго).

Пример компоновки элементов дизайна: http://tashirpizza.am/ (для сохранения здоровья рекомендуется выключить звук перед просмотром).

Стиль сайта — «деревянный». Главная страница содержит «входы» в разные заведения: в Хлебный двор и в Шашлычный двор. Заголовки входов следует сделать в виде картинок, а не текста, в фирменном стиле. Для этого предварительно следует внести свежести в существующий логотип (логотип в JPG будет предоставлен). Освежив текущий логотип, использовать его для создания двух надписей-входов «Шашлычный двор» и «Хлебный двор».

Помимо двух входов на главной странице должна быть ссылка на страницу «О компании», «Контактная информация», «Сеть».

Желательно встроить графический коллаж, наподобие того, что на сайте http://tashirpizza.am/, содержащий фотографии заведений и контактную информацию крупным планом.

Основные тезисы, касающиеся дизайна:

- Стилизация под дерево, но не тяжелая (не обязательно, можно лишь некоторые элементы). Фон содержимого внутренних страниц должен будет оставаться белым, стоит это учитывать, при проектировании главной страницы.

- Внизу сайта будет продублирована контактная информация, навигация и копирайты.

- Цвета: горячая выпечка, хлеб, деревянные цвета.

- В дизайне главной страницы ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть предусмотрено место под информационный блок любого типа (краткая новость, горячее предложение и т.д.). Блок должен быть таким, что его можно безболезненно убрать, равно как и безболезненно вернуть обратно.

- Сайт состоит из ДВУХ языков. Изобразить переключатель русского и английского языков интерфейса.

- Ссылка на обратную связь с главной и всех остальных страниц сайта.

Обязательно наличие Skype у исполнителя.