Дизайн сети хлебных пекарен и шашлычных ресторанов

Index и 11 типовых страниц Есть бриф и макет Сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн только одной главной страницы.
Сайт содержит два меню двух различных сетей: «Хлебный двор» и «Шашлычный двор». Пример действующего сайта Шашлычного двора: http://www.shashlichniydvor.ru/ — пример того, как делать не надо, но в какой атмосфере все можно донести (не обязательно и не строго).
Пример компоновки элементов дизайна: http://tashirpizza.am/ (для сохранения здоровья рекомендуется выключить звук перед просмотром).
Стиль сайта — «деревянный». Главная страница содержит «входы» в разные заведения: в Хлебный двор и в Шашлычный двор. Заголовки входов следует сделать в виде картинок, а не текста, в фирменном стиле. Для этого предварительно следует внести свежести в существующий логотип (логотип в JPG будет предоставлен). Освежив текущий логотип, использовать его для создания двух надписей-входов «Шашлычный двор» и «Хлебный двор».
Помимо двух входов на главной странице должна быть ссылка на страницу «О компании», «Контактная информация», «Сеть».
Желательно встроить графический коллаж, наподобие того, что на сайте http://tashirpizza.am/, содержащий фотографии заведений и контактную информацию крупным планом.
Основные тезисы, касающиеся дизайна:
- Стилизация под дерево, но не тяжелая (не обязательно, можно лишь некоторые элементы). Фон содержимого внутренних страниц должен будет оставаться белым, стоит это учитывать, при проектировании главной страницы.
- Внизу сайта будет продублирована контактная информация, навигация и копирайты.
- Цвета: горячая выпечка, хлеб, деревянные цвета.
- В дизайне главной страницы ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть предусмотрено место под информационный блок любого типа (краткая новость, горячее предложение и т.д.). Блок должен быть таким, что его можно безболезненно убрать, равно как и безболезненно вернуть обратно.
- Сайт состоит из ДВУХ языков. Изобразить переключатель русского и английского языков интерфейса.
- Ссылка на обратную связь с главной и всех остальных страниц сайта.
Обязательно наличие Skype у исполнителя.
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