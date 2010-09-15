Иллюстрация-коллаж для сайта-заглушки.

Необходимо нарисовать иллюстрацию на сайт-заглушка для туристического оперотора, совместив в одном изображениии яркие образы туризма: пальмы, волны, пирамиды, достопримечательности, верблюдов, и так далее. Ярок, сочно, вкусно.

В приложении - приблизительная идея (идея делалась для нас). Но нужно больше сюжетов, внутри одной картинки.