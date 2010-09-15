Иллюстрация-коллаж для сайта-заглушки.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок185 просмотров
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Необходимо нарисовать иллюстрацию на сайт-заглушка для туристического оперотора, совместив в одном изображениии яркие образы туризма: пальмы, волны, пирамиды, достопримечательности, верблюдов, и так далее. Ярок, сочно, вкусно.

В приложении - приблизительная идея (идея делалась для нас). Но нужно больше сюжетов, внутри одной картинки.

13 лет назад
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день