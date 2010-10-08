Шапка сайта

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки367 просмотров
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Нужно нарисовать шапку сайта.

Пишите ориентировочную стоимость и примеры работ.

13 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
monblank
Игорь 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена качественно. Все мои требования по шапке учтены и выполнены. Рекомендую.
Работать с данным заказчиком приятно, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
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