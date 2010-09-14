Дизайн интернет-магазина разнородных товаров

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок344 просмотра
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Необходимо разработать дизайн интернем-магизина + логотип. Интернет-магазин товаров с разнородной тематикой сгруппированных по направлениям: продукты питания; бытовая техника; спортивные товары; хозтовары; красота и гигиена; мебель; детские товары.

Требуемые макеты страниц: главная; страница списка товаров; страница товара. Необходима разработка логотипа. Более подробно во вложении.

Оплата возможна по безналу.

Просьба оставлять предложения в развернутом виде, с кратким описанием плана предстоящих мероприятий.

Не уверенных в своих силах, без портфолио и отзывов, просьба не оставлять предложений.

13 лет назад
Etesso
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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