Дизайн интернет-магазина разнородных товаров

Нужен шаблон для интернет-магазина. Тематика "Общепит", т.е. посуда, оборудование для баров, столовых кафе, ресторанов и т.п. Строгий, но симпатичный стиль, чтоб не напрягал глаза. Сильно мудренный не нужно, максимум функционала, удобство для заказчика (бывает попадаются люди ...