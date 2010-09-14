Создание шаблона для Bitrix 9.1

Нужен шаблон для интернет-магазина. Тематика "Общепит", т.е. посуда, оборудование для баров, столовых кафе, ресторанов и т.п.

Строгий, но симпатичный стиль, чтоб не напрягал глаза. Сильно мудренный не нужно, максимум функционала, удобство для заказчика (бывает попадаются люди что не понимают куда тыкать чтоб заказы сделать)))))

Кросбраузерность IE6+, FireFox, Opera и т.д.

В данный момент Битрикс не стоит, используется Joomla+VirtueMart. Хотелось бы перейти на Битрикс с уже существующим шаблоном.

Примеры инет-магазинов на данную тематику: complexbar.ru, vilkin.ru

Оплата желательно по безналу.

Контакты:

ICQ: 317516

E-Mail: [email protected]