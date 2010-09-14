Cделать и сверстать дизайн ИМ на WordPress

Есть интернет магазин на основе WordPress к нему куплен шаблон с плагином настройки шаблона. Нужно на основе архитектуры купленого шаблона сделать дизайн – сделать класную шапку, подобрать, фон, шрифты, кнопочки, сделать 2 больших банера на главную страницу, 1 на доставку и несколько на категории (все должно быть гармонично.

Дизайн должен быть красочным, молодежным и современным. Интернет магазин продает бескаркасную мебель (кресла мешки).

Архитектуру шаблона можно посмотреть на этом демо http://storefrontthemes.com/demo/elegancecustom/club-fitting

более детальное тз скину в процессе разговора.