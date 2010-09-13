Редизайн 2-х Интернет магазинов на Oscommerce

Необхоимо сделать сайт по биохимическим продуктам (бытовая и техническая химия) Оплата по факту 100% готовности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить редизайн двух магазинов.
Общая тенденция дизайна - есть.
Работаем по следуйщей схеме:
1. Переговоры, обсуждение пожеланий и возможностей. Описание требований.
2. 2-3 наброска дизайна главной страницы (Внимание! От Вас не требуется выполнять 3 отдельно разработаных дизайна, достаточно будет черновых вариантов - с которыми в дальнейшем будем работать)
3. Утверждение дизайна, подготовка окончательного решения.
Контакт - 348846473 icq
Тел. 066 1644673
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