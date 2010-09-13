Редизайн 2-х Интернет магазинов на Oscommerce

$200
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок180 просмотров
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Необходимо выполнить редизайн двух магазинов.

Общая тенденция дизайна - есть.

Работаем по следуйщей схеме:

1. Переговоры, обсуждение пожеланий и возможностей. Описание требований.

2. 2-3 наброска дизайна главной страницы (Внимание! От Вас не требуется выполнять 3 отдельно разработаных дизайна, достаточно будет черновых вариантов - с которыми в дальнейшем будем работать)

3. Утверждение дизайна, подготовка окончательного решения.

Контакт - 348846473 icq

Тел. 066 1644673

13 лет назад
Karcher-Ukraine
Артем Керхер 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад