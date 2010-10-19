Приватный проект для Поповой Екатерины (katish)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка162 просмотра
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Дизайн сайта по дорожным знакам

13 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
katish
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$120
3 дня
Выполнено на твердую 5! Отличное качество дизайна. Строгое соблюдение сроков.
Сотрудничеством очень довольна. Положительный во всех отношения заказчик, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Большое вам спасибо за сотрудничество и удачи во всех ваших проектах.