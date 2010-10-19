Приватный проект для Поповой Екатерины (katish)

Здравствуйте. Структуру будущего сайта можно увидеть на http://new.biocontrol.ru. Фактически эту структуру и расположение элементов (колонки, шапка, меню, контент) надо причесать и красиво оформить. Если при этом у вас появятся идеи как сайт можно улучшить, мы всегда ...