Редизайн сайта

Нужно немного доделать сайт и привести сайт в нормальный вид (подобрать шрифт, настроить css). Необходимо сделать нормальное меню на главной странице и меню на страницах бренда, сделать можно по аналогии с сайтом http://www.lvbco.ru (страница с брендами ...