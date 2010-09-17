Требуется разработка дизайна на базе конструктора www.7910.org для интернет-магазина ювелирных изделий. Также нужно нарисовать эмблему. Мой почтовый ящик – [email protected] Жду ваших предложений и решений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить редизайн сайта: www.club-vesna.ru
Предложение действительно до 17.09.10г.
От вас - сроки,условия,стоимость,портфолио.
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