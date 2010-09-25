Приватный проект для Маленко Александры (Wildcat)

Есть сайт www.processor.biz.ua Нужно поменять дизайн первой страницы сайта. Структура страницы практически не поменяется. Все требования к дизайну четко определены. Структурная схема страницы имеется. При необходимости даже пришлю примеры элементов в стиле которых нужно будет делать элементы ...