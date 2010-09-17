Нарисовать шапку сайта

В соотв. с пожеланиями заказчика нужно изобразить такую картину для шапки сайта:

"Голубое небо, парк или роща сквозь которую проходит дорожка из тротуарной плитки, по бокам дорожки (редко) стоят лавочки, на одной из которых сидит пожилая пара (возможно в руках у мужчины газета), ближе или дальше (не важно) по дорожке идет, взявшись за руки молодая пара, рядом с ними ребенок, который либо катит на веревочке игрушку, либо поднимает цветной мячик. Слева, на фоне голубого неба логотип компании, название компании."

Размер картинки: 960х140 пкс

Размер логотипа: 375х80 пкс, логотип будет в виде флеш-ролика поверх картинки, поэтому место под него резервировать необязательно

При выполнении работы нужно будет предложить вариант, как закрыть боковые части слева и справа от картинки в оформлении шапки сайта, чтобы рисунок не выглядел грубой вставкой в центр страницы.

Насколько это будет возможным рисунок должен быть фотореалистичен и выполнен в светлых цветовых тонах.