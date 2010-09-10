Нужен дизайн главной страницы

Необходимо сделать красивым и простым сайт из одной страницы. Сам сайт в приложении, будут размещены баннеры в рекламных сетях, которые приведут на этот сайт. Также нужно предусмотреть размещение счетчика http://www.liveinternet.ru/ и добавить в закладки http://odnaknopka.ru/ Вопросы в личку. Дополнительно ...