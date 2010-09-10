Поставить шаб и скрипты на DLE

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Надо на сайт поставить шаблон с нужными скриптами, есть пример сайта. Движок DLE.

13 лет назад
kinovideo
50 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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