Промо-сайт из одной страницы

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок257 просмотров
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Необходимо сделать красивым и простым сайт из одной страницы.

Сам сайт в приложении, будут размещены баннеры в рекламных сетях, которые приведут на этот сайт.

Также нужно предусмотреть размещение счетчика http://www.liveinternet.ru/ и добавить в закладки http://odnaknopka.ru/

Вопросы в личку.

Дополнительно сообщаю, что нужен готовый сайт, в html, чтобы сразу можно было ставить на хостинг (только дизайн не интересует)

13 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
monblank
Игорь 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$25
1 день
Абсолютно верно разобрался в функции создаваемого сайта. Работа была выполнена быстро, креативно и дешевле остальных участников! Принята практически без доработок.
Своевременная оплата, четкая постановка задачи, приятно работать с такими людьми.
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