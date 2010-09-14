Промо-сайт из одной страницы

Ищу дизайнера для создания дизайна сайта с системой голосования. Хочется найти адекватного креативного человека с современным видением дизайна. От вас пока жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи. После чего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивым и простым сайт из одной страницы.
Сам сайт в приложении, будут размещены баннеры в рекламных сетях, которые приведут на этот сайт.
Также нужно предусмотреть размещение счетчика http://www.liveinternet.ru/ и добавить в закладки http://odnaknopka.ru/
Вопросы в личку.
Дополнительно сообщаю, что нужен готовый сайт, в html, чтобы сразу можно было ставить на хостинг (только дизайн не интересует)
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