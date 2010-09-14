Промо-сайт из одной страницы

Необходимо сделать красивым и простым сайт из одной страницы.

Сам сайт в приложении, будут размещены баннеры в рекламных сетях, которые приведут на этот сайт.

Также нужно предусмотреть размещение счетчика http://www.liveinternet.ru/ и добавить в закладки http://odnaknopka.ru/

Вопросы в личку.

Дополнительно сообщаю, что нужен готовый сайт, в html, чтобы сразу можно было ставить на хостинг (только дизайн не интересует)