Дизайн. максимальное качество по минимальной цене

Здравствуйте, требуется создать дизайн как тут, только немного переделать картинки. templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=30245&pr_code=5Y2NjDQ8ReHq95Ir696j5yF54TV3Fq на выходе html/fla/swf Сколько будет стоить и сколько времени займёт? В переписки договорились на 50.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн для сайта - продажа ЖД билетов, авиа билетов.
основное требование к исполнителю - большой опыт в создании юзабельных сайтов,
с проработанной логичной структурой.
разделов на сайте будет мало, информции то же не так много.
нужно все очень грамотно расположить. все кнопки и элементы меню.
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