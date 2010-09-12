Нарисовать шапку для сайта

$25
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок219 просмотров
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Необходимо нарисовать качественный, красивый и профессиональный рисунок для шапки сайта. Сайт компании занимающейся продажей промышленных компрессоров, воздуходувок и т.д.

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
chokolapka
Григорий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$25
1 день
Работа сделано очень хорошо. Поражен выдержке человека — мучал его несколько дней, в течении которых было отвергнуто масса вариантов, но человек не сдался и и ему всё таки удалось угодить мне. Всё супер.