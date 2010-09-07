Создание дизайна для сайта

Требуется разработка и верстка дизайна сайта-визитки и Интернет-магазина. Нужно нарисовать шапку, "ботинок", пиктограммы для пунктов меню и т. д.

Так же нужно разработать логотип организации на основании уже имеющегося.

Компания занимается оказанием услуг в сфере обслуживания и продажи программных продуктов.