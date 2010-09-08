Приватный проект для Никерина Ирина (nikerina)

$10
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка122 просмотра
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http://ss-psy.ru/

нужно сделать блок, который будет под основным меню идти

"Готовые работы"

Рефераты

курсовые

дипломы

отчеты по практике

ответы на госы

и форма поиска

"найти готовую работу"

примерно как на дискетке, только без "заявка на поиск работы"

дизайн в подобном стиле- под дерево..например желтые доски фоном, заголовок и заявка в стиле главного меню, подпункты обычным шрифтом

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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