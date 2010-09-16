Дизайн сайта о евроремонте

$250
Дизайн сайтовЗавершен49 заявок459 просмотров
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Нужен дизайн сайта, наподобие http://www.daoart.ru/

Жду ваших предложений по срокам и цене.

Заявки без портфолио не рассматриваются.

Дизайн сайта
13 лет назад
hawkstudio
Сергей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
katish
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена в срок, учитывались все мои пожелания, исправления в ходе работы вносились оперативно. В результате получил красивый, качественный дизайн.
Очень хороший заказчик, сотрудничать понравилось! Удачи вам во всех ваших проектах
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