Требуется дизайн для сайта

Добрый день!

Требуется сделать похожий дизайн, как на картинке во вложении. Только тематика сайта будет другая.

Особенность - планируем этот сайт делать на движке ДЛЕ, так что надо это предусмотреть. Еще одна особенность - это личный кабинет с доп. функциями, пока только предусмотреть точку входа. Кабинет будем заказывать отдельно у исполнителя за доп.плату.