Дизайн интернет-магазина ручек

Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта компании, которая занимается кухнями, мебелью, светом, сантехникой, плиткой, паркетом, дверьми. Соответсвенно это все разделы каталога и уже на главной в рабочем поле должны быть отображены смысловые картинки для перехода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна и верстка шаблона для интернет-магазина ручек Spacepen.
Все подробности - http://narod.ru/disk/24566420000/SpacePen.rar.html - здесь ТЗ, эскиз другого дизайнера, материалы (10Мб)
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