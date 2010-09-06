Шаблон WP для сайта металлоконструкций

Добрый день, уважаемые Фрилансеры и Студии! Мне нужно что бы вы доработали, привели в рабочее состояние скрипт yanaidu. А так же Разрабтать дизайн внутренних страниц и центр главной страницы, шапка и футер Разработан. И еще, внутренние ...