Доработка кибер сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок230 просмотров
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Есть сайт кибер сообщества. Делал один программист получил деньги и потерялся. Хотелось бы чтобы кто то взялся за доделку под ключ. Имеются план заказа, макеты будущего сайта. Сайт на друпале.

13 лет назад
gukvo
33 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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