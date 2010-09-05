Оформить сайт

$50
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок239 просмотров
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Требуется дизайнер-верстальщик

Обязательные знания CSS, PHP,Joomla. Обязательность,ответственность. Интересно долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
verenlen
Леонид 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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